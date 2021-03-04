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ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Cristina loft
Государственные стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «все включено» появятся в России, проработать их Ростуризму поручил премьер Дмитрий Чернышенко. Сейчас отели трактуют формат all inclusive по-разному, в результате у туристов возникает путаница. Как оценивают новый стандарт участники рынка и чем он выгоден отдыхающим?

Российские туристы полюбили систему «все включено» на зарубежных курортах, после чего ее стали перенимать в Крыму, Алтае и Краснодарском крае. Однако отели и санатории предлагают слишком разные услуги all inclusive, что может подорвать доверие отдыхающих к этому популярному формату.

Например, в одном месте в рамках «все включено» приемы пищи ограничены часами, в другом — можно есть в любое время суток, а в третьем потребуется дополнительно оплатить алкогольные напитки и детское меню. Государственный стандарт позволит туристам заранее четко знать, на что они могут рассчитывать.

Какими будут стандарты отдыха

На первом этапе Ростуризм намерен скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено» для повышения знания туристов о качестве того продукта, который им предлагает отель, пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

«Идея со стандартами появилась, чтобы было all inclusive, ultra all inclusive, extra ultra all inclusive. Чтоб была некая градация. Но содержательная часть этих стандартов пока не ясна», — отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире «Национальной службы новостей».

Стандартизация системы выгодна обычным туристам, рассказала «Интерфакс» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, предварительно оплаченный продукт всегда дешевле для гостиницы, поэтому в системе all inclusive потребитель в итоге платит меньше, несмотря на более дорогую путевку.

По экспертной оценке, в России на сегодня по системе «все включено» работают примерно 10–15% отелей, новые стандарты могут вызвать дополнительный интерес к такому формату отдыха. При этом считается, что сервис актуален только для пляжного отдыха, на других направлениях его присутствие минимально.

У России свои реалии?

У инициативы сразу же появились как сторонники, так и критики. Так, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что переход к all inclusive повышает стоимость размещения на 20–25%, при этом туристы часто не понимают, на какой сервис могут рассчитывать, выбирая этот вариант.

«Сейчас мы просто сообщаем туристам, что в отеле, например, 50 услуг на территории, из них 30 платные, 20 — бесплатные. Списки эти огромные, туристам достаточно тяжело ориентироваться, какая-то унификация, стандартизация здесь должна быть», — отметил он.

Считается, что формат «все включено» популярен среди российских туристов из-за советского прошлого — на похожей системе строился отдых в санаториях СССР, когда человек покупал путевку, приезжал на курорт и не тратил дополнительных денег на питание и услуги, получая все это бесплатно.

Формат действительно актуален на внутреннем рынке, однако all inclusive выгоден только для крупного бизнеса из-за российских особенностей, предупредил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

«Я не могу сказать, что у нас широко распространен формат all inclusive. Это связано с тем, что у нас все-таки, в отличие от той же самой Турции, достаточно много мини-отелей и малых отелей — 20-40 номеров, для которых этот формат работы нецелесообразен экономически. All inclusive, ultra all inclusive работает в ситуации от 100-150 номеров», — уточнил эксперт.

По предположению Прасова, требования к отелям, работающим по системам all inclusive и ultra all inclusive, будут прописаны в Положении о классификации гостиниц, в результате их обяжут соблюдать стандарт. Но при этом пока неясно, что будет представлять документ, так как он должен учитывать множество вариантов отдыха.

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