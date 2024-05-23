Норвегия закрыла границы для российских туристов

Норвегия с 29 мая закроет границу для въезда россиянам, прибывающим в страну в целях туризма, говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского правительства.

«Гражданам России, прибывающим в Норвегию в целях туризма и в других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы», — говорится в сообщении.

Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения.

Исключения будут делаться для граждан России, приезжающих в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам (родителям, официально зарегистрированным супругам, фактическим супругам и детям), и россиян, прибывающих в страну с целью работы или учебы, уточнило норвежское правительство.