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Блогер показала, как превратить «Шниву» в Lada Niva Travel

Источник:
Sibnet.ru
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Переделать старую Chevrolet Niva в новую Lada Niva Travel вполне возможно — как это сделать, показала блогер Елена Лисовская на YouTube-канале «Лиса рулит».

Лисовская купила Lada Niva Travel и привезла в автомастерскую, где у машины разобрали фронтальную часть. Просто переставить детали не получилось, понадобились резка металла и сварка.

Для переделки потребуются усилитель бампера, рамка радиатора, кронштейны крепления фар, бампера и подкрылков, надставки под установку новых крыльев.

По оценке блогера, «если вам приспичило, чтобы Шнива выглядела как новая», понадобится 150 тысяч рублей. Из них 80 уйдет на запчасти, а остальное — на покраску деталей.

Тема: Русские машины
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