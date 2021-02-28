Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров и обсудить проблему международной безопасности.

«Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное — «не бычиться друг на друга». Все же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться», — сказал Горбачев в интервью «Интерфаксу».

Президент США Рональдом Рейганом до начала переговоров с СССР был «самым отпетым консерватором», однако после того, как американский коллега понял проблему, стал сторонником диалога, отметил экс-президент Советского Союза.

«Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы, с ними, конечно, ничего не сделаешь, но их не большинство. Надо открыто идти навстречу друг другу», — заключил Горбачев