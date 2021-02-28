НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»

Источник:
«Интерфакс»
553 25
Фото: SpreeTom / CC BY-SA 3.0

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров и обсудить проблему международной безопасности.

«Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное — «не бычиться друг на друга». Все же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться», — сказал Горбачев в интервью «Интерфаксу».

Президент США Рональдом Рейганом до начала переговоров с СССР был «самым отпетым консерватором», однако после того, как американский коллега понял проблему, стал сторонником диалога, отметил экс-президент Советского Союза.

«Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы, с ними, конечно, ничего не сделаешь, но их не большинство. Надо открыто идти навстречу друг другу», — заключил Горбачев

Еще по теме
Президент Чехии попросил у Путина вакцину от коронавируса
Байден оценил принадлежность Крыма
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
Сибиряк поборется за пост мэра Нью-Йорка
смотреть все
Политика #Мир
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Родственники мэра Томска попросили пустить их в палату
Сибирь 28.02.2021 12:00
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
Сибирь 27.02.2021 22:03
Хоккейная «Сибирь» завершила сезон победой и дракой
Сибирь 27.02.2021 21:25
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
Сибирь 27.02.2021 14:54
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
6449
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
5935
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
3442
Россия сменила доллар на китайский юань
2911
Обсуждение (25)
Актуальные темы
Дорожные войны
46
Раскопали в Сибири
69
На грани науки
113
Человек и еда
57
О любви и нравах
84
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

Кто-бы его, вместе с опытом, призвал молчать в тряпочку!

pepelmetal

Да без разницы что там бидон гавкнул, Крым был, есть и будет Россией!

Alhazred

Ща тебе "величайший" экономист Сибнета Максимка пояснит за твою безграмотность)))

ХИТРЫЙ21

Как сообщников надо судить .Ведь по сути не прибыв на вызов они помогли совершить это убийство
Sibnet.Ru