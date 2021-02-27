НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новые трудовые книжки выдадут работникам

Источник:
Sibnet.ru
223 1
Фото: © Sibnet.ru

Минтруд России намерен ввести с 1 января 2023 года трудовые книжки нового образца, свидетельствуют разработанные ведомством документы.

Нововведение предусматривает отмену устаревших нормативных документов, принятие обновленной формы трудовых книжек, а также порядка их ведения и хранения, пишет «Российская газета».

Уже имеющиеся у работодателей трудовые книжки менять не придется, они по-прежнему будут действительны, отмечается в документе. Новым работникам начнут выдавать документ модернизированного образца.

В документ нового образца будут вноситься сведения о работнике: фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, профессию, специальность. Кроме того, в трудовых книжках нового формата укажут основания расторжения трудового договора и сведения о награждениях.

Если работник хранил трудовую книжку у себя и потерял ее, то он должен написать заявление на дубликат. Работодатель должен будет выдать дубликат документа не позднее 15 рабочих дней со дня подачи работником заявления.

С января 2021 года в России также введены электронные трудовые книжки. По итогам 2020 года 54% работников отказались от перехода на электронные трудовые книжки и оставили привычные бумажные документы.

Еще по теме
Спрос на дворников в Новосибирской области вырос вдвое
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Новосибирцы рассказали о зарплатных ожиданиях
Началась короткая рабочая неделя
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Законы
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
Сибирь 27.02.2021 14:54
Задержан укравший медали у ветерана омич
Сибирь 27.02.2021 13:33
Прокуратура отсудила бомбоубежище в Новосибирске у «Вимм-Билль-Данна»
Сибирь 27.02.2021 11:50
Новый бассейн откроется в Новосибирске
Сибирь 27.02.2021 06:09
Самое популярное
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
5684
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
4319
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
3289
Наталья Рудова обнажилась назло хейтерам
3217
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Иркут 69

Если скопить 15 млн. рублей.. то на кой чёрт нужно вообще это государство? Кормить чиновников из ПФР...?...

Nik3316

а некоторые и через 20лет бодрячком... не надо тут всех в одно стойло

лачинов

Даже не знаю как реагировать. Уж больно лукавый народец эти климатологи. Вернее всего будет верить не...

Nik3316

да ты комик)) пол страны на 10-15летних ездит и при чем здесь металл...
Sibnet.Ru