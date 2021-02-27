Новые трудовые книжки выдадут работникам

Минтруд России намерен ввести с 1 января 2023 года трудовые книжки нового образца, свидетельствуют разработанные ведомством документы.

Нововведение предусматривает отмену устаревших нормативных документов, принятие обновленной формы трудовых книжек, а также порядка их ведения и хранения, пишет «Российская газета».

Уже имеющиеся у работодателей трудовые книжки менять не придется, они по-прежнему будут действительны, отмечается в документе. Новым работникам начнут выдавать документ модернизированного образца.

В документ нового образца будут вноситься сведения о работнике: фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, профессию, специальность. Кроме того, в трудовых книжках нового формата укажут основания расторжения трудового договора и сведения о награждениях.

Если работник хранил трудовую книжку у себя и потерял ее, то он должен написать заявление на дубликат. Работодатель должен будет выдать дубликат документа не позднее 15 рабочих дней со дня подачи работником заявления.

С января 2021 года в России также введены электронные трудовые книжки. По итогам 2020 года 54% работников отказались от перехода на электронные трудовые книжки и оставили привычные бумажные документы.