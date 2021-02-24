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Штрафы за неповиновение силовикам увеличили в четыре раза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях РФ, штраф за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов по статье 19.3 КоАП вырос с 500-1000 рублей до двух-четырех тысяч рублей.

Кроме штрафа и ареста на срок до 15 суток за неповиновение силовикам предусмотрели новое наказание — обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Также вырос штраф за повторное нарушение статьи 19.3 КоАП — с пяти тысяч до 10-20 тысяч рублей.

Документ вводит наказание за нарушения при финансировании массовых акций. По статье 20.2 КоАП гражданам будет грозить штраф 10-20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ, должностным лицам — штраф 20-40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 70 до 200 тысяч рублей.

За перечисление денег на массовую акцию от человека, который не вправе это делать, для граждан будет предусмотрен штраф 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — 15-30 тысяч рублей, для юридических лиц — 50-100 тысяч рублей.

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