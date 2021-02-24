Зарегистрирован бренд «Сделано в Кузбассе»

Роспатент зарегистрировал знак «Сделано в Кузбассе». Им отметят качественную продукцию местных товаропроизводителей для стимулирования спроса у потребителей.

«Присвоение регионального бренда будет основано на объективных лабораторных испытаниях конкретного товара, а также на подтверждении того, что производителем соблюдены требования по локализации», — цитирует ТАССМинпромторг Кемеровской области.

Брендировать продукцию новым знаком смогут только те предприятия, которые выпускают ее в Кузбассе и используют для этого местное сырье. Знак может быть присвоен как продовольственным, так и непродовольственным товарам.

По мнению властей, размещение регионального бренда «Сделано в Кузбассе» на товаре будет формировать у потребителя мышление, что эта продукция качественная. В результате увеличится спрос, вырастут объемы производства, что положительно скажется на экономике региона.