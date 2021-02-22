НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Назван срок начала серийных поставок «Арматы»

Источник:
ТАСС
267 0
Фото: © «Ростех»

Серийные поставки основных боевых танков Т-14 «Армата» в российскую армию начнутся 2022 году, сообщил главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», — приводит ТАСС заявление Терликова. «Уралвагонзавод» уже заключил серийные контракты на поставку с Минобороны России.

По словам конструктора, «испытания "Арматы" идут, ожидаем их окончания в течение ближайшего года-двух. «До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин", — сообщил Терликов.

Установочная партия основных боевых танков Т-14 будет оснащена новейшими боеприпасами. «Разработкой нового боеприпаса для "Арматы" занимаются предприятия Росатома — научная элита. Установочная партия "Арматы" пойдет с этим боеприпасом», — сообщил Терликов.

Еще по теме
Ядерный щит России отследит пуск ракеты из любой точки мира
Автомат Калашникова довели до совершенства
«Ростех» рассказал, зачем ракетоносцы Ту-160 красят в белый цвет
«Русский Land Сruiser» задумали создать на базе броневика
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Армия
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Все статьи
Подробности
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
Сибирь 22.02.2021 16:50
Руководство колонии в Иркутске отстранили после сообщений о пытках
Сибирь 22.02.2021 15:23
Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири
Сибирь 21.02.2021 12:09
Землетрясение произошло в Туве
Сибирь 21.02.2021 11:34
Самое популярное
Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи
5081
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
5060
Путин повысил в звании самого богатого силовика России
2997
Россияне поддержали новые налоги
2563
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2174
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
82
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Иркут 69

Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

rumatam

в дурку пора Вове, и такие люди решают государственные вопросы.............

Dr. LivSee

При капитализме НЕТ конкуренции.Либо тебя поглотят мегакорпорации, либо ты - банкрот.
Sibnet.Ru