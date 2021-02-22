Назван срок начала серийных поставок «Арматы»

Серийные поставки основных боевых танков Т-14 «Армата» в российскую армию начнутся 2022 году, сообщил главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», — приводит ТАСС заявление Терликова. «Уралвагонзавод» уже заключил серийные контракты на поставку с Минобороны России.

По словам конструктора, «испытания "Арматы" идут, ожидаем их окончания в течение ближайшего года-двух. «До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин", — сообщил Терликов.

Установочная партия основных боевых танков Т-14 будет оснащена новейшими боеприпасами. «Разработкой нового боеприпаса для "Арматы" занимаются предприятия Росатома — научная элита. Установочная партия "Арматы" пойдет с этим боеприпасом», — сообщил Терликов.