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Центробанк начал распродажу золотого запаса

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России впервые за 13 лет декларировал сокращение запасов физического золота в международных резервах, следует из статистики регулятора.

Так, по итогам января хранилища российского Центробанка «похудели» минимум на две тонны золота, пишет «Интерфакс». На начало месяца в запасах было 73,9 миллиона унций, тогда как в конце — 73,8 миллиона.

Точный объем сделок установить невозможно, так как в статистике регулятора вес золота округляется до одного знака после запятой. Если брать максимально возможный объем продажи в 100 тысяч унций, то Центробанк реализовал 4 тонны золота.

Уменьшение золотых запасов фиксируется в третий раз за последние семь месяцев. Сделки состоялись в июле и в сентябре, всего с лета 2020 года Центробанк мог реализовать 5,6 тонн золота.

Последний раз золотой запас России сокращался в 2007 году. В 2018 году Россия вышла на шестое место в мире по размеру золотого запаса, обогнав Китай. На сегодня Центробанк имеет 2,295 тысячи тонн золота в резервах.

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