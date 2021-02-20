Экс-глава Роскосмоса объяснил затопление станции «Мир»

Отечественная орбитальная станция «Мир» через 15 лет после начала работы стала непригодна для эксплуатации. Она могла в любой момент уйти в неконтролируемое падение, сообщил экс-глава Росавиакосмоса Юрий Коптев.

В субботу 20 февраля исполнилось 35 лет с начала развертывания первого в мире орбитального комплекса — советской станции «Мир». За годы работы она приняла на своем борту 104 космонавтов из 12 стран. 23 марта 2001 года «Мир» был сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане.

«На станции начали появляться существенные отказы, мы теряли связь, управление станцией, был пожар. Мы имели ряд выходов из строя принципиальных систем, которые мы не могли восполнить. Мы находились в ситуации, когда мы могли потерять не просто станцию, но потерять людей», — сказал Коптев в интервью РИА Новости.

По его словам, в случае продолжения эксплуатации «Мира» он мог повторить ситуацию с падением станции «Салют-7». Последняя ушла в неконтролируемое снижение после израсходования топлива.

«Единственное, в последний момент мы немножко подрулили солнечными батареями, чтобы уйти от падения в опасных местах, и она свалилась в Андах. Слава Богу, никого не убила», — отметил Коптев.