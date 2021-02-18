Киберпреступлений в Новосибирской области стало вдвое больше

Количество киберпреступлений в Новосибирской области выросло за год на 120%, сообщил журналистам в четверг глава ГУ МВД России по региону Андрей Кульков.

«Основную массу преступлений, которые дали прирост по регистрируемой преступности в регионе, составляют преступления в сфере IT – 11,9 тысячи преступлений», – сказал Кульков.

Он уточнил, что показатель прошедшего года на 120% выше числа преступлений, которое было зарегистрировано в 2019 году. Каждый день в Новосибирской области происходит 20-30 киберпреступлений.

Кульков пояснил, что сейчас два основных типа таких правонарушений: когда злоумышленники пытаются получить деньги под видом сотрудников банка, а также мошенничества при купле-продаже в интернете.