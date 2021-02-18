Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи

Кировский районный суд Новосибирска в четверг освободил из-под стражи местного жителя, который сбил женщину с коляской после ссоры из-за неправильной парковки.

Инцидент произошел в понедельник на улице Чистякова. 48-летний водитель Toyota Corolla после словесной перепалки с 36-летней жительницей дома из-за парковки в неположенном месте наехал на женщину и ее годовалого ребенка. Следствие классифицировало произошедшее как покушение на двойное убийство.

«Волобуев не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно его действия были пресечены очевидцами», – сказано в сообщении на сайте суда.

Следователь ходатайствовал об аресте подозреваемого, так как он совершил особо тяжкое преступление, за которое ему грозит срок вплоть до пожизненного. У него нет официальной работы, несовершеннолетних детей, подозреваемый уже был судим, ему известны адреса свидетелей.

Суд установил, что подозреваемый имеет регистрацию и постоянное место жительства, состоит в браке. От следствия он не скрывался, судимость, полученная в 90-е годы, уже погашена. Поэтому фигуранта дела решили освободить из-под стражи.

«Доказательств или фактических данных, свидетельствующих о том, что подозреваемый намерен скрыться от органов предварительного расследования и суда, может заниматься преступной деятельностью, либо намерен воспрепятствовать производству по делу, то есть доказательств, подтверждающих необходимость избрания ему самой суровой меры пресечения, связанной с изоляцией от общества – заключения под стражу, органом предварительного следствия не представлено», – говорится в сообщении.