Водитель в Новосибирске сбил женщину с коляской из-за замечания

Водитель в спальном районе Новосибирска сбил женщину с коляской. По словам очевидцев, он сделал это специально из-за сделанного ей замечания о неправильной парковке.

По информации СУ СКР по Новосибирской области, авария произошла вечером в понедельник на улице Чистякова в Кировском районе: 49-летний водитель Toyota Corolla сбил 37-летнюю женщину.

«Потерпевшая в результате наезда упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребенок. После произошедшего ее доставили в медицинское учреждение, где диагностировали перелом ноги», – сказано в сообщении. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

Видео аварии опубликовали в соцсетях. На нем видно, как женщина подходит к машине, открывает дверь, что-то говорит водителю и отходит. Тот разворачивается и сбивает ее – выглядит так, как будто он делает это намеренно.

«Она, по словам читателя, спросила у мужчины за рулём Toyota Corolla о его мотивах припарковаться в неположенном для этого месте», – сказано в сообществе службы эвакуации «АСТ-54».