Подозреваемого в убийстве студента НГТУ арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Новосибирска в четверг арестовал на два месяца студента НГТУ, подозреваемого в громком убийстве однокурсника.

Убийство произошло возле НГТУ во вторник. Студент-психолог прямо на улице днем зарезал однокурсника – по предварительным данным, из-за девушки.

«Миллеру Д. избрана мера пересечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 16.04.2021», – сказано в сообщении на сайте суда.

До того, как совершить убийство, подозреваемый опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, где анонсировал преступление.