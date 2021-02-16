Чиновникам отменят возрастные ограничения

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене возрастного лимита для госслужащих, назначаемых на должности президентом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Президент России Владимир Путин 22 января внес в Госдуму законопроект, который позволяет назначенным главой государства госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту.

Законом установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. Госслужащему, достигшему этого возраста и находящемуся на посту категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы могут продлить до 70 лет.

После принятия законопроекта эти возрастные ограничения отменят. Отмечается, что продления срока государственной гражданской службы требуется в случае с наиболее опытными руководителями.