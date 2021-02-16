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Чиновникам отменят возрастные ограничения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене возрастного лимита для госслужащих, назначаемых на должности президентом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Президент России Владимир Путин 22 января внес в Госдуму законопроект, который позволяет назначенным главой государства госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту.

Законом установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. Госслужащему, достигшему этого возраста и находящемуся на посту категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы могут продлить до 70 лет.

После принятия законопроекта эти возрастные ограничения отменят. Отмечается, что продления срока государственной гражданской службы требуется в случае с наиболее опытными руководителями.

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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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