«Холостяк» с Тимати побил рекорды предыдущих шоу по кастингу девушек

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) стал героем восьмого сезона «Холостяка», на проект было подано рекордное количество заявок от девушек, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

«Кастинг в этот сезон шоу побил все рекорды: заявки на участие прислали около 40 тысяч девушек со всего мира. В проект попали самые разные участницы, а несколько девушек после кастинга получили личные приглашения от Тимура — впервые за всю историю шоу», — говорится в сообщении.

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Обычно имя героя «Холостяка» держится в тайне до старта съемок. Девушки впервые узнают героя на первой встрече. В восьмом сезоне девушки заранее знали, что жених — Тимати.

В новом сезоне «Холостяка» в солнечном Дубае зрители увидят Тимати таким, каким он редко предстает в объективе фотографов и репортеров.

Романтик и настоящий мужчина, который готов совершать красивые поступки ради женщин, в шоу «Холостяк» Тимур Юнусов будет искать ту, кто сможет покорить его сердце. Он не скупится на красивые ухаживания и поистине роскошные подарки, а кольцо, которое он приобрел для финала шоу, стало самым дорогим за всю историю проекта.

Точная дата премьеры еще не объявлена, по информации телеканала ТНТ, романтическое реалити выйдет уже весной.