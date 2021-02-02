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Поклонники Решетовой и Тимати нашли подвох в их разводе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © volkonskaya.reshetova, instagram.com/volkonskaya.reshetova

Поклонники звездной пары не могут угомониться и ищут все новые доказательства, что их развод — хайп и попытка вернуть популярность. Рэпер и модель хоть и уверяют с реальности своего расставания, продолжают подкидывать фанатам факты романтических отношений.

Например, на отдых пара вместе отправилась в Дубаи. Когда их общие фотографии просочились в Сеть, Решетова оправдалась, что они с Тимати всего-навсего остались хорошими друзьями. Затем Решетова неоднократно публиковала фотографии шикарных букетов, но ни разу не указала, кто ей дарит такие подарки. А Тимати в свою очередь хвастался в соцсети ювелирными украшениями, явно приобретенными для девушки.

О разводе с Тимати модель Анастасия Решетова сообщила в начале сентября 2020 года. Она написала в Intagram, что во время пандемии их отношения не прошли проверку на прочность и пообещала бывшему возлюбленному достойно воспитать сына.

В чем подвох

Сразу после этого стало известно, что Тимати будет новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ. Это все случилось на фоне ухода рэпера из лейбла и его переключение на менее медийный бизнес. 

Поклонники тут же заподозрили неладное. Якобы Тимати уже не так популярен, его начали забывать и ему необходимо «засветиться» в топовом реалити, чтобы повысить собственный рейтинг.

Известно, что многие звезды получают доход с рекламы в соцсетях. А «Холостяк» всегда прибавляет героям многотысячную аудиторию. Безусловно, это может и сказаться на рекламном ценники. Кроме того, Тимати владеет сетью ресторанов быстрого питания. Благодаря проекту его клиентура тоже может вырасти, увеличив доходы. 

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