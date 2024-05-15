Рэпер Vacio сбежал в США за день до явки в военкомат

Рэпер Николай Васильев, более известный как Vacio, уехал из России в США за день до того, как ему должна была прийти повестка в армию.

Vacio скандально прославился после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Музыкант пришел на мероприятие в одном носке, надетым на интимную часть тела. За слишком откровенный наряд в публичном месте его арестовали на 15 суток.

Чтобы загладить свою вину, музыкант пообещал исправиться и пойти в армию в весенний призыв. Об этом он говорил в лейбле Rocket Records, с которым сотрудничал. Однако обещание рэпер не сдержал и сбежал в США.

«Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается. Мы достаточно для него сделали. С нашей стороны никаких преследований, конечно, не будет. (...) Насчет моего отношения к этой ситуации: ну, конечно, я был в шоке», — рассказал телеграм-каналу Mash глава лейбла Юрий Киселев.