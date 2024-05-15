НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Рэпер Vacio сбежал в США за день до явки в военкомат

Источник:
Sibnet.ru
401 5
Фото: © vacio_official

Рэпер Николай Васильев, более известный как Vacio, уехал из России в США за день до того, как ему должна была прийти повестка в армию.

Vacio скандально прославился после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Музыкант пришел на мероприятие в одном носке, надетым на интимную часть тела. За слишком откровенный наряд в публичном месте его арестовали на 15 суток.

Чтобы загладить свою вину, музыкант пообещал исправиться и пойти в армию в весенний призыв. Об этом он говорил в лейбле Rocket Records, с которым сотрудничал. Однако обещание рэпер не сдержал и сбежал в США.

«Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается. Мы достаточно для него сделали. С нашей стороны никаких преследований, конечно, не будет. (...) Насчет моего отношения к этой ситуации: ну, конечно, я был в шоке», — рассказал телеграм-каналу Mash глава лейбла Юрий Киселев.

Еще по теме
Кучера резко ответил недоброжелателям о двойном гражданстве сына
Появилось предположение, почему Королеву вырезали из эфира «России»
Слухи о концерте Канье Уэста в России превратились в мем
Украина прошла первый полуфинал Евровидения-2024
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Магнитная буря на Земле достигла пика
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Россиянин сорвал рекордный джекпот в лотерее
Обсуждение (5)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Топ комментариев

GammiPluh

Кто девушку ужинает, тот ее и танцует

mosquito__2010

Консультанты подъехали. Партнёры.

GammiPluh

Он уже больше 30 лет в своей деревне держит круговую оборону. Тяжело украинцу короче.

sib_man9

на морде блинкена с первых дней нарисована судьба руины, она печальна