Появилось предположение, почему Королеву вырезали из эфира «России»

Певица Наташа Королева выступала на концерте ко Дню Победы в Кремле, но ее номер вырезали из эфира телеканала «Россия».

Для ветеранов Королева исполнила песню «Только ты не умирай». Она вышла на сцену с Георгиевской ленточкой на груди. Некоторые зрители не могли сдержать слез.

«Телевидение, особенно федеральное, часто действует по не всегда понятной логике», — прокомментировал ситуацию музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с NEWS.ru.



Критик отметил, что, возможно, продюсеры концерта переживали за реакцию аудитории на появление Королевой в эфире.

«Продюсеры, которые работали над этим концертом, не имеют ничего личного против Королевой. Возможно, они решили, что такой шаг будет лучше для общей картинки программы, или по крайней мере не ухудшит ее», — добавил Легостаев.