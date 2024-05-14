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Появилось предположение, почему Королеву вырезали из эфира «России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: User:Julia.Sakurova / CC BY-SA 3.0

Певица Наташа Королева выступала на концерте ко Дню Победы в Кремле, но ее номер вырезали из эфира телеканала «Россия».

Для ветеранов Королева исполнила песню «Только ты не умирай». Она вышла на сцену с Георгиевской ленточкой на груди. Некоторые зрители не могли сдержать слез.

«Телевидение, особенно федеральное, часто действует по не всегда понятной логике», — прокомментировал ситуацию музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с NEWS.ru.

Критик отметил, что, возможно, продюсеры концерта переживали за реакцию аудитории на появление Королевой в эфире.

«Продюсеры, которые работали над этим концертом, не имеют ничего личного против Королевой. Возможно, они решили, что такой шаг будет лучше для общей картинки программы, или по крайней мере не ухудшит ее», — добавил Легостаев.

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Обсуждение (6)
Топ комментариев

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.

GammiPluh

когда последний раз ты конашенкова видел то?

volodey19760802

Ну вот как то так... Толи ещё будет...

nicollaich

Цеивроппейцы жы не воюют с гражданскими.