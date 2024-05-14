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Кучера резко ответил недоброжелателям о двойном гражданстве сына

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ольга Балашова (Olga Balashova) / CC BY 4.0

Шоумен Оскар Кучера в очередной раз высказался о двойном гражданстве своего ребенка, поскольку часто подвергается критике.

Пятый ребенок Кучеры родился в 2019 году в США. Шоумен с беременной женой специально на время родов уехали в Америку, чтобы у их сына было двойное гражданство.

«Я ничего не должен никаким хейтерам. Мой сын получал гражданство в другое время в другом мире», — сказал Кучера в видеопроекте «Сорян, это подкаст».

Ранее в Сети Кучера подвергся критике после интервью Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ). Тогда он раскритиковал США, обвинив во многих конфликтах, но отметил важность получения гражданства именно в этой стране.

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