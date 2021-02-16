Чиновника в Новосибирске поймали за махинации на стройках детсадов

Директор новосибирского «Управления капитального строительства» задержан за мошенничество и получение взятки, дело связано со строительством детских садов, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительным данным следствия, в 2020 году директор в ходе выполнения муниципального контракта на строительство детсада на Спортивной улице организовал подготовку фиктивных документов и принял работы на сумму свыше 5 миллионов рублей, которые выполнены не были.

Кроме того, во время строительства детского сада по улице 9 Ноября фигурант дела дал незаконные указания своим подчиненным принять заведомо невыполненные работы. За это он получил взятку в виде авиабилетов на сумму свыше 130 тысяч рублей.

Уголовное дело расследуется по статьям «Мошенничество» и «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера».