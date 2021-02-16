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Чиновника в Новосибирске поймали за махинации на стройках детсадов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-центр администрации города Омска

Директор новосибирского «Управления капитального строительства» задержан за мошенничество и получение взятки, дело связано со строительством детских садов, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительным данным следствия, в 2020 году директор в ходе выполнения муниципального контракта на строительство детсада на Спортивной улице организовал подготовку фиктивных документов и принял работы на сумму свыше 5 миллионов рублей, которые выполнены не были.

Кроме того, во время строительства детского сада по улице 9 Ноября фигурант дела дал незаконные указания своим подчиненным принять заведомо невыполненные работы. За это он получил взятку в виде авиабилетов на сумму свыше 130 тысяч рублей.

Уголовное дело расследуется по статьям «Мошенничество» и «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера».

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corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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