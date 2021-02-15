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Крупнейшую партию вакцины «Спутник V» доставили в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область получила самую крупную за время пандемии коронавируса партию вакцины «Спутник V» – это более 20 тысяч доз, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

«20 тысяч 160 доз привезли в Новосибирскую область на этих выходных. В общей сложности регионом получено уже почти 60 тысяч доз. Очередная партия поступит в ближайшее время», – говорится в сообщении.

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Вакцина поступает на территорию Новосибирской области партиями из-за особенностей доставки и хранения. Сначала ее привозят в ГКУ НСО «Новосибоблфарм», а потом распределяют по медицинским организациям. Процесс проводится с соблюдением холодовой цепи на всех этапах транспортировки и хранения.

В Новосибирской области развернуто 65 пунктов вакцинации, их количество будет увеличиваться. Сделать прививку от коронавируса можно в каждой из 59 взрослых поликлиник региона.

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