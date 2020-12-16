Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса

«Рождество уже не справим, 6 января следующая прививка», «Бокал шампанского ничего не поменяет», «У меня организм молодой, переборет», — рассуждают люди в очереди в больничном коридоре.

В Тогучинской районной центральной больнице начали прививать от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» производства новосибирского центра «Вектор». Сюда прибыло 180 доз, каждая ставится в два этапа с разницей в три недели.

Сама процедура мало чем отличается от вакцинации от гриппа. Сначала человека осматривает терапевт. Если состояние удовлетворительное, то — на прививку. Противопоказания стандартные: острые заболевания, обострение хронических заболеваний, тяжелая аллергия в анамнезе.

Главное переживание и главная тема разговоров в ожидании — длительное ограничение в алкоголе. Неделю назад россиян ошарашило заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что нельзя пить две недели до прививки и 42 дня после.

«Это (алкоголь) напряжение для организма. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция — не надо пить алкоголь. Как минимум за две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить (употреблять алкоголь)... Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции — 42 дня», — сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда» 8 декабря.

«Я думаю, рекомендация не пить месяц приемлема для всех прививок… Я не буду пить. Шампанское не самое главное на Новый год. Для нас главное, чтобы наши пациенты после Нового года чувствовали хорошо. А шампанское можно выпить и потом», — говорит главный врач Тогучинской ЦРБ Елена Рябчикова.

В очереди на прививку в основном сотрудники больниц и фельдшерских пунктов, соцработники, сотрудники образовательных учреждений.

«Мой пример и коллег будет показателем того, что безопасность выше всего. Болеть это страшно. Это (прививка) важно для детей, их больше пятидесяти, мы сделали так, чтобы дети не болели и минимальное количество сотрудников заразились... Я очень хочу, чтобы наши дети и близкие были здоровы», — поделилась директор Тогучинского детдома Ирина Цудикова.

«ЭпиВакКорона» центра «Вектор», в отличие от разработки центра Гамалеи («Спутник V »), не содержит реального вируса, в создана на основе синтетических антигенов, вызывающих иммунную реакцию. Благодаря «искусственному» вакцина обладает наименьшей аллергенностью.

Фельдшер ЦРБ Олеся Фомченко говорит, что и она и коллеги уверены в вакцине «Вектора», и очень обрадовались тому, что их будут прививать.

А стоматолог Буготакской врачебной амбулатории Галина Афанасьева другого мнения — признается, что перед прививкой опасения есть: «Но куда деваться, больных много, инфекций много. Выбора нет. Болеть не очень хочется. В принципе, о вакцине "Вектора" неплохо пишут, она вроде как своя, родная, не должна быть плохой».

Посидеть полчаса

В процедурном кабинете медсестра обрабатывает плечо, набирает вакцину и ставит укол.

После прививки всем рекомендуют посидеть полчаса. «Это не какое-то осложнение, а, как правило, эмоциональная реакция. Боязнь уколов, то, что приводит к подъему давления, головокружению. Людям свойственно бояться, особенно мужчинам. Это нормальная реакция на стресс», — поясняет главврач Рябчикова.

«Нормально, не больно, даже не чувствуешь. Хуже все равно не будет», — говорит после укола санитарка Боровлянского ФАПа Светлана Гофман.

Сотрудник детского дома Евгений Аверкин тоже выходит из прививочного кабинета с улыбкой. По его словам, больше волновался из-за объективов камер журналистов, чем из-за самого укола.

Похожие впечатления и других привитых: «Укол, он и есть укол... Посмотрим, может, и поможет. А вот фотографироваться мы не планировали, не наряжались».

Кроме Тогучинского района, вакцину «ЭпиВакКорону» направили в Болотнинский и Сузунский районы. На три района 1 тысяча доз, которой хватит на 500 человек. Другой вакцины — «Спутник V» — в этом году в регион поступило 2442 дозы, поставки продолжаются.

Прививать сельские районы решили именно вакциной «Вектора» потому, что в отличие от препарата центра Гамалеи («Спутник V» хранится при минус 18 градусах), не нужны специализированные температурные условия транспортировки и специальные холодильники для хранения. «ЭпиВакКорона» хранится, как и все обычные вакцины, при температуре 2-8 градусов выше нуля.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов считает, что такое распределение позволит равномерно обеспечить вакциной Новосибирск и область.

А все население начнут прививать от коронавируса, по его словам, «когда вакцина будет поступать в достатке». Но когда это произойдет — пока неизвестно, поскольку препараты закупает и распределяет Минздрав России, и у регионов нет четкой информации о поступлениях обеих вакцин.