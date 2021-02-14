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Самоходка «Магнолия» на двухзвенном шасси ушла на испытания

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ЦНИИ «Буревестник»

Госиспытания 120-миллиметрового самоходного орудия «Магнолия», созданного для эксплуатации в экстремальных условиях Арктике, завершатся в 2022 году, сообщает пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

«Самоходное артиллерийское орудие (САО) "Магнолия" на базе ДТ-30ПМ разработано, его государственные испытания планируется завершить в 2022 году», — сказали ТАСС в концерне.

САО «Магнолия» на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ создана в ЦНИИ «Буревестник» в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Набросок».

Помимо этого орудия в семейство также входят 82-миллиметровый самоходный миномет «Дрок» и 120-миллиметровая САО на автомобильном шасси «Флокс».

В рамках ОКР «Набросок» завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси для артиллерии батальонного звена.

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Disobedient

То есть все госнаграды решили обесценить в моральном плане. Паренек наверное выдающийся агроном или сталепромышленник,...

Aliki

за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность ? ему 23...

Sanektуs

Надо наконец ввести гос. награду наподобие "за оборону рейтингов Путина", выдавать её всяким бизнесменам...

jeryakob

из серии "все , что надо знать о путине"
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