Каждый третий россиянин заводил служебный роман

Аналитики «Работы.ру» выяснили, сколько россиян заводили служебные романы – оказалось, что такой опыт был у 30% опрошенных.

В опросе, который провели в феврале, приняли участие 3,5 тысячи жителей из всех регионов России. Оказалось, что 30% заводили служебные романы, у 70% такого опыта не было.

Согласно данным опроса, больше всего служебных романов происходило между равными по должности коллегами – так ответили 72% опрошенных. Также выяснилось, что 16% респондентов заводили романы с начальством, а 12% – с подчиненными.