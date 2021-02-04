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Чиновники в Туве облачились в национальную одежду в рамках челленджа

Источник:
Sibnet.ru
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Чиновники в Туве перед празднованием традиционного лунного нового года — Шагаа стали выкладывать в соцсетях фотографии с работы, где они в национальной одежде.

Жители Тувы перед праздником Шагаа, который наступит 12 февраля, запустили челлендж #ТываХевимЧоргааралым. В его рамках чиновники правительства Тувы и других уровней власти, а также школьники, студенты и другие облачаются в национальные костюмы прямо на рабочем месте.

«Облачение в национальную одежду накануне Шагаа для специалистов подведомственных организаций Минтруда Тувы последние несколько лет является доброй традицией. Ведь любовь и интерес к народной одежде — свидетельство нерастраченного живого национального духа», — говорится в сообщении Минтруда.

Шагаа — новый год по лунному календарю, один из самых крупных праздников в календаре тувинцев.   За три дня до Шагаа и в течение месяца после наступления нового года нельзя совершать неблаговидные поступки, в том числе употреблять алкоголь. 

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