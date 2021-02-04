Чиновники в Туве облачились в национальную одежду в рамках челленджа

Чиновники в Туве перед празднованием традиционного лунного нового года — Шагаа стали выкладывать в соцсетях фотографии с работы, где они в национальной одежде.
Жители Тувы перед праздником Шагаа, который наступит 12 февраля,
запустили челлендж #ТываХевимЧоргааралым. В его рамках чиновники правительства
Тувы и других уровней власти, а также школьники, студенты и другие облачаются в
национальные костюмы прямо на рабочем месте.
«Облачение в национальную одежду накануне Шагаа для
специалистов подведомственных организаций Минтруда Тувы последние несколько лет
является доброй традицией. Ведь любовь и интерес к народной одежде —
свидетельство нерастраченного живого национального духа», — говорится в
сообщении Минтруда.
Шагаа — новый год по лунному календарю, один из самых крупных праздников в календаре тувинцев. За три дня до Шагаа и в течение месяца после наступления нового года нельзя совершать неблаговидные поступки, в том числе употреблять алкоголь.