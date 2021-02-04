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США придумали санкции против России по делу Навального

Источник:
ТАСС
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Фото: USCapitol

Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против России по делу Навального.

«Законопроект предусматривает введение точечных санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы сенатора Марка Рубио.

Документ предписывает администрации США выяснить, нарушала ли Россия «американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия».

Законопроект потребует также от Белого дома «отчет об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова».

Один из пунктов документ посвящен газопроводу «Северный поток — 2». «Конгресс считает, что госсекретарь должен призвать правительство Германии отказаться от поддержки газопровода», —  говорится в тексте.

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