США придумали санкции против России по делу Навального

Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против России по делу Навального.

«Законопроект предусматривает введение точечных санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы сенатора Марка Рубио.

Документ предписывает администрации США выяснить, нарушала ли Россия «американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия».

Законопроект потребует также от Белого дома «отчет об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова».

Один из пунктов документ посвящен газопроводу «Северный поток — 2». «Конгресс считает, что госсекретарь должен призвать правительство Германии отказаться от поддержки газопровода», — говорится в тексте.