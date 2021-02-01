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Ралли «Шелковый путь» впервые пройдет через Республику Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Администрация Волгоградской области / CC BY-SA 3.0

Этап международного ралли «Шелковый путь» в 2021 году впервые в истории гонки пройдет через территорию Республики Алтай, сообщили региональные власти.

Эта гонка проводится с 2009 года. В прошлом году ралли было решено отменить из-за пандемии, этим летом она возобновляется с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований, включая обязательное обследование участников соревнований на коронавирус.

«По территории Республики Алтай ралли «Шелковый путь» пройдет впервые, хотя наш Чуйский тракт считается северным ответвлением Великого шелкового пути и был довольно известным торговым маршрутом, который традиционно связывал территорию России с Монголией и Китаем», – прокомментировал глава региона Олег Хорохордин.

В этом году, по данным организаторов, ралли пройдет по территории трех стран – России, Монголии и Китая. Гонка стартует 1 июля в Омске и завершится 11 июля в китайском Урумчи. Участникам предстоит преодолеть 10 этапов общей протяженностью примерно в 5 тыс. км, причем почти половина дистанции придется на скоростные спецучастки.

В гонке будет задействовано более тысячи человек, из них более 300 – пилоты и спортсмены, которые представят более 40 стран мира.

«Республика Алтай – новый для нас регион, но многие из наших пилотов уже были в Горном Алтае, отдыхали здесь и очень воодушевлены тем, что регион в этом году станет одним из этапов соревнований. Здесь красивейшие места, потрясающая природа. Те, кто никогда не был на вашей территории, также ждут этого с нетерпением», – сказал на совещании в регионе исполнительный директор Международного ралли «Шелковый путь» Сергей Тукманов

По предварительным данным, экипажи и все, задействованные в гонке, включая техников и журналистов, прибудут в республику 3 июля. 4 июля участникам предстоит преодолеть один из спецучастков гонки. Его маршрут в Республике Алтай пока не раскрывается.

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