Билл Гейтс предсказал в десятки раз более ужасную пандемию

Миллиардер Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей возможной пандемии, которая будет в «десятки раз» хуже нынешней.

«Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе» — приводит ТАСС слова Гейтса. «Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — еще многое можно сделать», — считает он.

По его словам, «эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже». Он отметил, что система логистики в «богатом мире» оказалась сложнее, чем предполагалось.

Миллиардер также указал на то, что «терпение людей определенно на исходе», особенно тех, кто проживает в стесненных условиях, не может позволить своим детям онлайн-обучение. «В лучшем случае целый год потребуется, чтобы нормализовать жизнь», — отметил он.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд. Они потратили сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Сторонники конспирологических теорий считают, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей и последующего наблюдения за ними и что за ней якобы стоит Гейтс.