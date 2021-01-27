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Полиция обыскала квартиры Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Полиция провела обыски в квартире политика Алексея Навального в Москве, а также в квартире супруги Навального Юлии, сообщил в Twitter оппозиционер Иван Жданов.

Обыски проходят в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время митинга 23 января. Следственный комитет завел дело после акций протеста в российских городах.

Одновременно силовики пришли с обысками в студию канала «Навальный LIVE», квартиру отца координатора Штаба Навального в Москве Олега Степанова, к члену Либертарианской партии России Игорю Ефремову. Всего следственные мероприятия проводятся по десяти адресам, передает ТАСС.

Несогласованные акции сторонников Навального прошли в городах России 23 января, участники требовали освобождения оппозиционера. Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина, он находится под арестом до 15 февраля.

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