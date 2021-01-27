HBO занялся приквелом «Игры престолов» про Дункана Высокого

HBO запустил в разработку еще один приквел «Игры престолов». События нового шоу расскажут про рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца, принца Эйегона Таргариена.

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Как сообщает Variety со ссылкой на источники, в основу истории ляжет серия новелл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге». Это «Межевой рыцарь», «Верный меч» и «Таинственный рыцарь». Действие в них происходит за 90 лет до событий основной саги. Главные герои – межевой рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец по прозвищу Эгг, который впоследствии окажется сбежавшим из дворца принцем Эйегоном Таргариеном.

Свое прозвище мальчик получил за лысую, как яйцо, голову. Он брил ее, чтобы особый серебристый цвет волос, присущий только Таргариенам, не выдал в нем принадлежность к королевскому дому.

Сообщается, что пока обсуждается шоу продолжительностью в один час. Сейчас у проекта нет ни сценариста, ни исполнителей главных ролей. Но источники утверждают, что канал рассчитывает развить успех «Игры престолов», а потому займется этим приквелом вплотную.

Сейчас телекомпания готовит сериал «Дом дракона», дебют которого запланирован на 2022 год. Это шоу расскажет о пике гражданской войны Таргариенов в Вестеросе, известной как Танец драконов.

При этом поклонники уже давно призывают создать сериал о приключениях Дункана и принца Таргариена. Когда ранее HBO объявлял о начале работы над несколькими дополнительными проектами «Игры престолов», была надежда, что одним из них станут как раз истории межевого рыцаря. Но ожидания не оправдались.

Уточняется, что разработка серии не обязательно означает, что она будет развиваться. Например, другой приквел к «Игре престолов» под условным названием «Долгая ночь» такжебыл в разработке, но в итоге канал от него отказался.