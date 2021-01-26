Хор исполнил легендарные системные звуки Windows

Участники популярной в TikTok корейской группы Maytree сняли короткое видео, на котором они перепели звуки системы Windows без инструментального сопровождения.

Хор из пяти человек исполнил легендарное музыкальное сопровождение, которое присутствовало в операционных системах Windows XP и Windows Vista. Ролик мгновенно приобрел вирусную популярность в соцсетях.

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В частности, корейцам удалось достаточно точно воспроизвести звуки запуска и выключения различных версий Windows, очистки корзины, подключения и отключения USB-устройства, возникновения ошибки.