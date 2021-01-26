Строительство мощного синхротрона «СКИФ» начнется осенью

Самый мощный синхротрон «СКИФ» планируют начать строить под Новосибирском в сентябре-октябре этого года, уже завершено проектирование объекта, сказал журналистам во вторник директор Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.

«Закончено проектирование, сейчас выдана полная документация генпроектировщиком АО «ЦПТИ» (АО «Центральный проектно-технологический институт», входит в ГК «Росатом»), идет ее проверка», — сказал Бухтияров.

По его словам, после устранения замечаний, что займет около двух месяцев, проект направят в Главгосэкспертизу. После этого необходимо получить разрешение на строительство, тогда же будет определен генподрядчик по строительно-монтажным работам. Скорее всего это ГК «Титан-2», они имеют опыт строительства атомных станций.

«Уже весной площадку начнут готовить под строительство, сентябрь-октябрь сама стройка... По указу президента к 2024 году должен заработать комплекс с шестью станциями», — сказал Бухтияров.

«СКИФ» построят в наукограде Кольцово, он будет включать ускорительный комплекс, а также экспериментальные станции и лабораторный корпус. Основное здание будет представлять круг диаметром около 230 метров, внутри которого и поместят ускорительный комплекс, состоящий из линейного ускорителя, бустера и основного кольца. Предполагаемая предельная стоимость «СКИФ» — порядка 37 миллиардов рублей.