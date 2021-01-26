Путин вспомнил о проблеме омского блогера Лехи

Президент РФ Владимир Путин в рамках онлайн-встречи с российскими студентами упомянул о проблеме омского блогера Лехи из деревни, известного тем, что он учится на березе из-за низкой скорости интернета.

Блогер Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Называевского района Омской области стал известен после того, как в ноябре прошлого года в видеообращении к губернатору региона Александру Буркову рассказал, что вынужден учиться на березе, так как скорость интернета дома не позволяет созваниваться с преподавателями для дистанционного обучения. Местные власти пообещали установить в соседней деревне вышку, но этого так и не произошло.

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«Знаю, что не везде для дистанционного обучения в полном объеме хватало технических возможностей, нужного оборудования, да и скорости связи. Все это мы хорошо в интернете видели – как люди по деревьям лазили для того, чтобы связь наладить», – сказал Путин.

Ранее он уже высказывался о проблеме дистанционного обучения и низкой скорости интернета в рамках ежегодной пресс-конференции в декабре.