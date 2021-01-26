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Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что приписываемый ему в «расследовании» Алексея Навального дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.

«Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видео-подборки, которые мне помощники принесли. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» — сказал Путин на онлайн-встрече со студентами.

Российский лидер уверен, что слухами о его «дворце» в Геленджике россиянам пытаются «промыть мозги». «Эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы», — подчеркнул он.

Путин отметил, что любая недвижимость должна фиксироваться в документах: «хотя бы какие-то оформления у нотариуса — там тоже следы должны остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде».

«А вместо всего этого что? Разместили фотографию моего плавания стилем баттерфляй — я корявенько, но люблю так поплавать — в каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн, но я так плавал в Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из наших известных персонажей, можно сказать: "Скучно, девочки! Ну, хоть чего-нибудь бы там попридумывали еще"», — заключил президент.

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