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SpaceX вывела на орбиту одной ракетой рекордное число спутников

Источник:
ТАСС
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Фото: NASA/Kim Shiflett

SpaceX запустила в воскресенье ракету-носителя Falcon 9 с рекордным количеством спутников — на орбиту было выведена сразу 143 космических аппарата, сообщает пресс-служба компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10.00 по времени Восточного побережья США (18.00 мск). На борту ракеты-носителя 133 коммерческих и государственных спутника.

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Кроме того, с помощью данного запуска должны быть выведены на орбиту 10 микроспутников Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет.

Спустя приблизительно девять минут первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане.



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