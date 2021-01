SpaceX вывела на орбиту одной ракетой рекордное число спутников

SpaceX запустила в воскресенье ракету-носителя Falcon 9 с рекордным количеством спутников — на орбиту было выведена сразу 143 космических аппарата, сообщает пресс-служба компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10.00 по времени Восточного побережья США (18.00 мск). На борту ракеты-носителя 133 коммерческих и государственных спутника.

Кроме того, с помощью данного запуска должны быть выведены на орбиту 10 микроспутников Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет.

Спустя приблизительно девять минут первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане.