Работодатели объяснили смысл фразы «Мы вам перезвоним»

Более половины работодателей не используют фразу «Мы вам перезвоним» как формулировку для отказа, выяснил сервис по поиску работы Superjob.ru.

Специалисты исследовательского центра опросили тысячу работодателей и 1,6 тысячи экономически активных россиян из всех округов страны. Выяснилось, что рекрутеры стали реже прикрывать отказ в трудоустройстве фразой «Мы вам перезвоним», но большинство соискателей не верят в это.

«В большинстве случаев фраза "Мы вам перезвоним" из уст рекрутера означает обещание телефонного звонка по итогам собеседования, так утверждают 63% представителей компаний. По словам 23% работодателей, такую формулировку следует расценивать как отказ в трудоустройстве. Рынок труда медленно, но цивилизуется: в 2013 под фразой "Мы вам перезвоним" подразумевал отказ 31% представителей компаний», – сказано в сообщении компании.

Но для большинства кандидатов (65%) фраза «Мы вам перезвоним» все еще означает отказ, этот показатель за восемь лет почти не изменился. Женщины воспринимают обещание перезвонить как отказ чуть чаще, чем мужчины.