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Работодатели объяснили смысл фразы «Мы вам перезвоним»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более половины работодателей не используют фразу «Мы вам перезвоним» как формулировку для отказа, выяснил сервис по поиску работы Superjob.ru.

Специалисты исследовательского центра опросили тысячу работодателей и 1,6 тысячи экономически активных россиян из всех округов страны. Выяснилось, что рекрутеры стали реже прикрывать отказ в трудоустройстве фразой «Мы вам перезвоним», но большинство соискателей не верят в это.

«В большинстве случаев фраза "Мы вам перезвоним" из уст рекрутера означает обещание телефонного звонка по итогам собеседования, так утверждают 63% представителей компаний. По словам 23% работодателей, такую формулировку следует расценивать как отказ в трудоустройстве. Рынок труда медленно, но цивилизуется: в 2013 под фразой "Мы вам перезвоним" подразумевал отказ 31% представителей компаний», – сказано в сообщении компании.

Но для большинства кандидатов (65%) фраза «Мы вам перезвоним» все еще означает отказ, этот показатель за восемь лет почти не изменился. Женщины воспринимают обещание перезвонить как отказ чуть чаще, чем мужчины.

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