Власти займутся сдерживанием цен на макароны, яйца и картофель

Минсельхоз России рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, говорится в сообщении министерства.

Оперштаб по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе зафиксировал скачок цен макароны, яйца и картофель. «Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель с тем, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения», — говорится в сообщении Минсельхоза.

В ведомстве напомнили, что для защиты внутреннего рынка и стабилизации цен российским правительством принято решение о введении пошлин на экспорт масличных и зерновых. По оценке Минсельхоза, их действие позволит обеспечить аграриев доступным сырьем и кормами и не допустить скачка цен на конечную продукцию.

«Отметим, что в настоящее время прорабатывается вопрос о направлении средств, полученных государством от введения пошлины на экспорт зерна, на поддержку предприятий растениеводства», — добавили в министерстве.

Новые меры поддержки хлебопекарной и мукомольной промышленности позволят возместить часть затрат переработчиков и дополнительно снизить цены на готовую продукцию, в том числе на макаронные изделия, указали в ведомстве.