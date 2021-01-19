Путин в голубых трусах окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в Московской области, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства в синих трусах зашел в вырубленную в форме креста прорубь, перекрестился, после чего трижды окунулся в воду, следует из попавшего в Сеть видео. Путин совершал традиционное купание в полном одиночестве, вокруг него были только журналисты.

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«Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно это делает. Это его традиция. Традициям он не изменяет», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Крещение Господне отмечается 19 января. В этот день верующие окунаются в освященную иордань, чтобы смыть с себя грехи.