НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Аналитики перечислили самые востребованные профессии в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
122 0
Фото: © Sibnet.ru

Прошедший год стал экзаменом на прочность для многих работодателей в России и в Сибири в частности. Но с другой стороны на рынке появился огромный спрос на некоторые профессии, который держится до сих пор, сообщил Sibnet.ru управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

«Пандемия коронавируса заставила работодателей адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса, менять привычные схемы работы, вводить определенные ограничения и самим приспосабливаться к таким мерам. Многим компаниям удалось выстоять, и даже в тех отраслях, которые наиболее пострадали от ограничений», — прокомментировал Кумпель.

Работодатели «затянули пояса», оптимизировали расходы и постарались максимально сохранить основной персонал, размеры заработных плат и производственные площади, хотя это было очень непросто, добавил он. Сотрудников офисов в срочном порядке потребовалось обеспечить рабочий процесс в удаленном формате.

В строительстве и на производстве компании столкнулись с нехваткой работников из-за оттока мигрантов, а ритейлерам пришлось открывать новые вакансии для организации доставки и онлайн-продаж. Эти тенденции характерны и для Москвы с Санкт-Петербургом, и для сибирских городов, и для других российских регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПройти собеседование: как ответить на вопросы

«И в последнее время четкие границы между категориями наёмных работников стираются. А между тем, в массовых профессиях на сегодня занято около половины всех работающих россиян. И самыми востребованными в Сибири, как и в большинстве регионов страны, стали продавцы и водители», — отметил управляющий директор «Авито Работы».

Аналитики также наблюдали резкий рост спроса на курьеров, грузчиков и комплектовщиков и тенденция сохраняется. Это связано с повсеместным выходом торговли в онлайн и переходом кафе и ресторанов на доставку.

Тема: Делаем карьеру
Представлен топ высокооплачиваемых удаленных вакансий
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
Санврачи предупредили о выгорании из-за резкого погружения в работу
Определена самая благородная профессия
смотреть все
Экономика #Рынок труда
КАРТИНА ДНЯ
•
России предсказали резкое обострение отношений с Украиной
•
Вирусолог призвал к принудительной вакцинации от COVID
•
Лоукостеры предложили создать в Сибири и на Дальнем Востоке
•
Определены «самые российские» из отечественных авто
Подробности
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат из Новосибирска стала лидером «протестного» рейтинга
Сибирь 19.01.2021 15:42
Аналитики перечислили самые востребованные профессии в Сибири
Сибирь 19.01.2021 15:40
Новосибирским воспитателям запретили смартфоны на работе
Сибирь 19.01.2021 15:17
Скоропостижно умерла директор сибирского филиала банка «Открытие»
Сибирь 19.01.2021 15:00
Самое популярное
Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю
6142
Мужчин-импотентов выдала походка
5642
Оральный секс оказался смертельно опасным
3783
Создатели Cyberpunk 2077 извинились перед игроками
3212
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
России предсказали резкое обострение отношений с Украиной
•
Вирусолог призвал к принудительной вакцинации от COVID
•
Лоукостеры предложили создать в Сибири и на Дальнем Востоке
•
Определены «самые российские» из отечественных авто
О самом главном
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕

Alexander222

"...двукратно снизить уровень бедности.... увеличить темпы роста ВВП ... обеспечить устойчивый рост доходов...

Иркут 69

Иными словами, попал в санкционные списки - воруй спокойно. ☺️

Uynachalnica

Чудесненько! Наобещал - не выполнил, пересмотрел, дал новые обещания - до следующего пересмотра!