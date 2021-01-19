Аналитики перечислили самые востребованные профессии в Сибири

Прошедший год стал экзаменом на прочность для многих работодателей в России и в Сибири в частности. Но с другой стороны на рынке появился огромный спрос на некоторые профессии, который держится до сих пор, сообщил Sibnet.ru управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

«Пандемия коронавируса заставила работодателей адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса, менять привычные схемы работы, вводить определенные ограничения и самим приспосабливаться к таким мерам. Многим компаниям удалось выстоять, и даже в тех отраслях, которые наиболее пострадали от ограничений», — прокомментировал Кумпель.

Работодатели «затянули пояса», оптимизировали расходы и постарались максимально сохранить основной персонал, размеры заработных плат и производственные площади, хотя это было очень непросто, добавил он. Сотрудников офисов в срочном порядке потребовалось обеспечить рабочий процесс в удаленном формате.

В строительстве и на производстве компании столкнулись с нехваткой работников из-за оттока мигрантов, а ритейлерам пришлось открывать новые вакансии для организации доставки и онлайн-продаж. Эти тенденции характерны и для Москвы с Санкт-Петербургом, и для сибирских городов, и для других российских регионов.

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«И в последнее время четкие границы между категориями наёмных работников стираются. А между тем, в массовых профессиях на сегодня занято около половины всех работающих россиян. И самыми востребованными в Сибири, как и в большинстве регионов страны, стали продавцы и водители», — отметил управляющий директор «Авито Работы».

Аналитики также наблюдали резкий рост спроса на курьеров, грузчиков и комплектовщиков и тенденция сохраняется. Это связано с повсеместным выходом торговли в онлайн и переходом кафе и ресторанов на доставку.