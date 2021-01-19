Мантуров запустил в Омске производство изопропилового спирта

Глава Минпромторга России Денис Мантуров принял участие в запуске производства изопропилового спирта мощностью 60 тысяч тонн в год на площадке завода «Омский каучук», сообщила пресс-служба правительства Омской области.

«Благодаря новым мощностям выпуск изопропилового спирта в нашей стране увеличится более чем в 2,5 раза, почти до 100 тысяч тонн в год. Пуск данного производства позволит не только заместить импорт, но наладить экспортные отгрузки», – сказал Мантуров.

К 2024 году объем экспорта спирта составит порядка 3 миллиардов рублей. Предприятие также будет производить изопропиловый спирт высокой степени очистки, в том числе фармакопейного качества: его можно использовать для производства антисептических и дезинфицирующих средств, а также лекарств.

«С запуском этой установки регион получит увеличение налоговой базы на полмиллиарда рублей в год и 140 новых рабочих мест с достойной зарплатой. Важно, что здесь применяются щадящие экологичные технологии, благодаря которым нагрузка на окружающую среду будет минимизирована», – прокомментировал губернатор региона Александр Бурков.