НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Мантуров запустил в Омске производство изопропилового спирта

Источник:
Sibnet.ru
186 1
Фото: © правительство Омской области

Глава Минпромторга России Денис Мантуров принял участие в запуске производства изопропилового спирта мощностью 60 тысяч тонн в год на площадке завода «Омский каучук», сообщила пресс-служба правительства Омской области.

«Благодаря новым мощностям выпуск изопропилового спирта в нашей стране увеличится более чем в 2,5 раза, почти до 100 тысяч тонн в год. Пуск данного производства позволит не только заместить импорт, но наладить экспортные отгрузки», – сказал Мантуров.

К 2024 году объем экспорта спирта составит порядка 3 миллиардов рублей. Предприятие также будет производить изопропиловый спирт высокой степени очистки, в том числе фармакопейного качества: его можно использовать для производства антисептических и дезинфицирующих средств, а также лекарств.

«С запуском этой установки регион получит увеличение налоговой базы на полмиллиарда рублей в год и 140 новых рабочих мест с достойной зарплатой. Важно, что здесь применяются щадящие экологичные технологии, благодаря которым нагрузка на окружающую среду будет минимизирована», – прокомментировал губернатор региона Александр Бурков.

Еще по теме
Министр оценил перспективы восстановления авторынка
Российские авиакомпании в 2021 году получат 37 самолетов SSJ 100
Технологическую долину построят в Красноярском крае
Производство тюльпанов запустят в Новосибирской области
смотреть все
Экономика #Промзона
КАРТИНА ДНЯ
•
России предсказали резкое обострение отношений с Украиной
•
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
•
Вирусолог призвал к принудительной вакцинации от COVID
•
Лоукостеры предложили создать в Сибири и на Дальнем Востоке
Подробности
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Морозы отступят от Бурятии на неделе
Сибирь 19.01.2021 12:59
Мантуров запустил в Омске производство изопропилового спирта
Сибирь 19.01.2021 11:26
Свиристелей сфотографировали в Красноярском крае
Сибирь 19.01.2021 11:17
Обвинение запросило для Шамсутдинова 25 лет колонии
Сибирь 19.01.2021 11:05
Самое популярное
Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю
6107
Мужчин-импотентов выдала походка
5605
Оральный секс оказался смертельно опасным
3710
Создатели Cyberpunk 2077 извинились перед игроками
3144
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
России предсказали резкое обострение отношений с Украиной
•
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
•
Вирусолог призвал к принудительной вакцинации от COVID
•
Лоукостеры предложили создать в Сибири и на Дальнем Востоке
О самом главном
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

Egorka72

Бензин в России только дорожает....Чего уж тут прогнозировать?

Alexander222

"...двукратно снизить уровень бедности.... увеличить темпы роста ВВП ... обеспечить устойчивый рост доходов...

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕

great_america

Рост цен в России можно уже не прогнозировать. Можно быть уверенным.