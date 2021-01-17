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Навальный вылетел из Германии в Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным вылетел из берлинского аэропорта Бранденбург в Москву, сообщила его пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Навального вместе с супругой Юлией привезли в аэропорт Берлина на черном правительственном автомобиле Audi с мигалками. Блогера также сопровождала вторая правительственная машина вместе с экипажем полиции.

20 августа прошлого года Навальному стало плохо в полете из Томска в Москву, он был госпитализирован в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине.

ФСИН ранее сообщила, что намерена задержать оппозиционера, так как Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности — минимум шесть раз не явился на регистрацию». Испытательный срок был назначен оппозиционеру по делу о крупном мошенничестве («дело "Ив Роше"»).

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».

По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Москва многократно заявляла о готовности к всестороннему взаимодействию с Германией. Кремль отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

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