Российский сухогруз затонул у побережья Турции

Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции, сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

«В районе Инкуму нашей провинции затонуло сухогрузное судно с российским флагом. Мы начинам спасательную операцию по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках», — цитирует РИА Новости губернатора.

По словам губернатора, спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

В российском посольстве в Анкаре заявили, что занимаются выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. Позже стало известно, что два члена экипажа погибли.