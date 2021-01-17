Задержат или пропустят: как Россия встретит Навального?

Оппозиционер Алексей Навальный вернется в Россию из Германии — он прилетит в Москву вечером 17 января рейсом авиакомпании «Победа». В Берлине политик лечился после отравления боевым ядом, как показали анализы немецких экспертов. Между тем Федеральная служба исполнения наказаний уже пообещала задержать Навального сразу после прилета.

Что грозит Навальному?

29 декабря 2020 года Навального официально объявили в розыск. Он связан с уголовным делом «Ив Роше», по которому оппозиционера осудили условно, назначив пятилетний испытательный срок, который заканчивался 30 декабря 2020 года.

«УФСИН России по городу Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального до решения суда о замене условного срока на реальный», — говорится в сообщении столичного управления службы.

Задержать россиянина планируют с учетом «фактов злостных нарушений» режима условного заключения и «руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан России».

Таким образом, как только Навальный будет проходить паспортный контроль, его могут задержать сотрудники пограничной службы ФСБ, для этого у них есть все основания. Скорее всего, они уже получили документы от ФСИН для передачи оппозиционера правоохранителям.

Кроме этого, Навального могут задержать по новому уголовному делу, возбужденному в отношении политика в конце 2020 года — его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, якобы оппозиционер растратил деньги своих подписчиков.

В каком случае Навальный останется на свободе?

Политологи допускают, что власти откажутся от идеи задержать Навального в аэропорту. Такая прямолинейная операция может сыграть на руку оппозиционеру — по всей видимости, он сам не прочь побыть «жертвой режима».

Куда эффективнее было бы вызвать Навального в суд уже после прилета, чтобы избежать широкого освещения неприятной для властей ситуации. Дело в том, что в аэропорту его могут встречать несколько тысяч человек, именно столько зарегистрировались в группе Facebook «Встречаем Навального».

#Громкое дело Германия передала России «досье» Навального

Примечательно, что прокуратура Москвы уже предупредила об ответственности организаторов и участников встречи, назвав встречу «несогласованным массовым мероприятием» в аэропорту Внуково.

Более того, администрация аэропорта запретила в день прилета Навального массовые мероприятия, включая работу средств массовой информации. СМИ собирались вести репортажи с места событий, но теперь освещение прилета и возможного задержания под угрозой.

Любой сценарий после прилета оппозиционера — лишь начало новой большой игры. Скорее всего, Навальный намерен использовать ситуацию с отравлением для наращивания своего рейтинга, тогда как намерения российский властей в отношении политика пока остаются туманными.