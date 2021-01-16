НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Германия передала России «досье» Навального

Источник:
Sibnet.ru
228 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии передало России ответы на официальные запросы по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Представитель Минюста отметил, что власти Германии исходят из того, что российская сторона после передачи «досье» предпримет необходимые шаги для расследования произошедшего, передает Deutsche Welle.

«Это преступление должно быть расследовано в России», — подчеркнул немецкий чиновник. По его мнению, в распоряжении Москвы сейчас есть все данные, необходимые для начала уголовного производства, в том числе пробы крови, а также одежды.

Ответы даны в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права. При этом никакой медицинской информации России передано не было, так как Навальный отказался дать необходимое согласие.

Москва ранее заявляла, что Генпрокуратура отправляла в Берлин запросы по обстоятельствам лечения Навального, однако так и не получила ответа, в связи с чем для возбуждения дела нет достаточных оснований.

Оппозиционера доставили в берлинский госпиталь «Шарите» из Омска в конце августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву. Немецкие специалисты нашли в его крови следы боевого яда «Новичок».

Тема: Отравление Алексея Навального
ФСИН пообещала задержать Навального
ФСИН затребовала реальный срок для Навального
Новое уголовное дело возбудили против Навального
ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком
смотреть все
ЧП #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия передала России «досье» Навального
•
Чубайс назвал «грубейшую ошибку» властей
•
Шеф Пентагона зауважал российских военных
•
Медведев увидел гражданскую войну в США
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
Как это работает
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
•
Как смотреть Wink без банковской карты
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Регионы Сибири сравнили по числу уехавших
Сибирь 16.01.2021 12:45
Крещение в Новосибирске будет морозным
Сибирь 16.01.2021 06:48
Жительницу Барнаула заставляют выплатить миллионы чужих долгов
Сибирь 15.01.2021 17:02
Слетевшее с моста в Горно-Алтайске авто попало на видео
Сибирь 15.01.2021 16:16
Самое популярное
Геймер стал миллионером из-за детского увлечения
4469
Мужчин-импотентов выдала походка
4325
Турция затребовала секретную российскую технологию
3408
Путин приказал колоть вакциной всех
3202
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия передала России «досье» Навального
•
Чубайс назвал «грубейшую ошибку» властей
•
Шеф Пентагона зауважал российских военных
•
Медведев увидел гражданскую войну в США
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал колоть вакциной всех
44
Европейский суд отклонил обвинения Украины против России
28
ФСИН пообещала задержать Навального
27
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
20
Стартовало самое массовое сокращение госаппарата
17