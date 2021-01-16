Германия передала России «досье» Навального

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии передало России ответы на официальные запросы по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Представитель Минюста отметил, что власти Германии исходят из того, что российская сторона после передачи «досье» предпримет необходимые шаги для расследования произошедшего, передает Deutsche Welle.

«Это преступление должно быть расследовано в России», — подчеркнул немецкий чиновник. По его мнению, в распоряжении Москвы сейчас есть все данные, необходимые для начала уголовного производства, в том числе пробы крови, а также одежды.

Ответы даны в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права. При этом никакой медицинской информации России передано не было, так как Навальный отказался дать необходимое согласие.

Москва ранее заявляла, что Генпрокуратура отправляла в Берлин запросы по обстоятельствам лечения Навального, однако так и не получила ответа, в связи с чем для возбуждения дела нет достаточных оснований.

Оппозиционера доставили в берлинский госпиталь «Шарите» из Омска в конце августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву. Немецкие специалисты нашли в его крови следы боевого яда «Новичок».