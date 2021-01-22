Wink покажет бой звезды ММА Конора Макгрегора и Дастина Порье

Главная звезда смешанных единоборств ММА встретится на ринге с бывшим временным чемпионом Дастином Порье. Транслировать бой в прямом эфире будет видеосервис Wink.

Первый номерной турнир ММА 2021 года, который откроет непредсказуемая пара борцов — Конор Макгрегор и Дастин Порье, пройдет 24 января.

«В эти выходные мы увидим не сражение молодых, эмоциональных парней, а бой мужчин и состоявшихся спортсменов», — сообщает Wink.

Конор стал первым двойным чемпионом в истории промоушена. Порье завоевал временный титул в поединке с Максом Холлоуэем. Каждый из них потерпел досрочное поражение нашему чемпиону Хабибу Нурмагомедову. Но теперь, после его ухода, борцы снова пустились в гонку за поясом чемпиона UFC.

Другие спортсмены отмечают, что ожидается невероятно интересный бой. Боец Макс Холлоуэй в одном из своих интервью сказал, что победит тот, кто ментально окажется сильней, потому что оба бойца настоящие мастера своего дела.

Номер 1 рейтинга легкого веса Джастин Гэтжи, прогнозирую исход боя, отдал предпочтение Конору Макгрегору, хотя отмечает, что оба — высококлассные бойцы. Сам Гэтжи надеется подраться с победителем этого боя за пояс UFC.

Посмотреть бой Конора Макгрегора с Дастином Порье можно 24 января в 4.00 мск в видеосервисе Wink. Трансляция пройдет на спортивном канале UFC ТВ.

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