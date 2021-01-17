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Санврачи объяснили, как узнать о здоровье по размеру талии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Узнать о здоровье можно, вооружившись, сантиметровой лентой и измерив талию. Объемы могу указать на потенциальные болезни человека, сообщила пресс-служба Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии.

Нормальным (здоровым) показателем окружности талии считается не более 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметра у мужчин. Обхват талии больше 88-и у женщин и 102 сантиметров у мужчин – показатель высокого риска преждевременной смерти от болезней сердца, нарушений углеводного обмена и некоторых видов рака.

Факты говорят сами за себя: у мужчин с окружностью талии более 100 сантиметров смертность на 50% выше, чем у мужчин, чей размер талии менее 89 сантиметров. Окружность талии должна быть меньше половины роста человека.

Риск развития смертельных осложнений гипертонии повышается у женщин, когда окружность талии достигает 80 сантиметров, при 89 сантиметрах риск существенно возрастает. Для мужчин риск развития инфаркта повышается, если окружность талии превышает 94 сантиметра.

«Конечно, это относительные показатели, необходимо вносить поправку на рост. Так, например, у японцев, в среднем имеющих меньший рост, нежели европейцы, риск развития ряда заболеваний резко увеличивается, когда размер талии у мужчин достигает 85 сантиметров», — прокомментировала пресс-служба.

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Онкологические заболевания и темп увеличения обхвата талии в период с 25 до 55 лет неразрывно связаны. Увеличение окружности талии каждые десять лет на один размер повышает эту вероятность на 33%, а на два размера – на 77 %. Размер талии выше рекомендуемых значений достоверно связан с повышением риска развития рака молочной железы после наступления менопаузы.

Даже при нормальном весе большой объем талии влияет на продолжительность жизни. Если вес в норме, но при этом обхват талии растет — это сигнал о том, что необходимо перейти на здоровое питание и увеличить ежедневную физическую нагрузку.

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