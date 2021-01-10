Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда

Больным с поражениями легких следует включить в рацион жиры животного происхождения, рассказала заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета Ирина Дядикова.

«Заболевания легких издавна лечили жиром. Вспомните народные средства: свиной жир, козий жир, барсучий. Им намазывали грудь и спину, давали растопленным внутрь с молоком. Переболевшим пациентам очень рекомендуется сливочное масло с какао, с медом», — цитирует диетолога «Российская газета».

Специалист уточнила, что жиры нужно употреблять рационально — нельзя налегать на шашлык или жареную свинину, предпочтение следует отдавать сливочному маслу, которое легко усваиваются.

Дядикова дала рецепт «антиковидного» бутерброда для заболевших COVID-19. Требуется размолоть в пасту сало, добавить туда зерна кинзы, укропа, черного перца. Смесь нужно хранить в холодильнике и намазывать на хлеб при употреблении. При желании можно добавить к такому бутерброду чеснок, лук и имбирь.