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Аналитики предупредили о резком скачке тарифов на связь

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость услуг связи в России в 2021 году может вырасти на 15-16% из-за пандемии и расходов на реализацию ряда законодательных инициатив, например на «пакет Яровой» и обеспечение устойчивости Рунета, говорится в исследовании аналитического агентства Content Review.

По мнению аналитиков, в 2021 году рост тарифов будет неравномерным. Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории.

«Наибольший рост расходов ожидает абонентов в основном на тарифах с абонентской платой от 500 до 900 рублей и клиентов, приобретающих услуги операторов для обеспечения удаленного режима работы, включая облачные услуги», — приводит ТАСС результаты исследования.

Главным фактором, влияющим на динамику доходов операторов, станет пандемия коронавируса и последовавшие за ней режим самоизоляции, финансовый кризис, волатильность курса национальной валюты и общая неопределенность. Некоторые статьи доходов операторов не смогут восстановиться в объемах даже 2019 года, например услуги международного роуминга, считают эксперты.

К среднесрочным факторам эксперты отнесли расходы операторов на государственные инициативы, в частности на «пакет Яровой» и обеспечение устойчивости Рунета, обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам. Совокупно ежегодные расходы операторов на исполнение законодательных инициатив в случае их принятия в текущей конфигурации могут превысить 200 миллиардов рублей, полагают аналитики.

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