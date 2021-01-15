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Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Maurizio Pesce / CC BY 2.0
Международная выставка потребительской электроники (CES) в американском Лас-Вегасе — одно из ключевых событий года в мире технологий. Здесь производители смартфонов, компьютерного железа и умных устройств анонсируют главные новинки. В 2021 году мероприятие из-за пандемии впервые прошло онлайн, но количество инновационных продуктов от AMD, Intel, NVIDIA, Samsung, Dell, ASUS и других гигантов только выросло.

Доступная видеокарта от NVIDIA

Компания NVIDIA представила на CES 2021 видеокарту GeForce RTX 3060 — это доступное решение из топовой линейки Ampere. Карта использует графический процессор GA106 и характеризуется производительностью до 35 терафлопс при трассировке лучей в реальном времени. Кроме этого, устройство поддерживает нейронную технологию DLSS.

GeForce RTX 3060 станет самой доступной в линейке, рекомендованная цена в России составит 32990 рублей. Устройство почти в два раза дешевле RTX 3080, при этом обладает великолепной мощью. Продажи стартуют в феврале, но найти на прилавках видеокарту первое время будет нелегко — такие удачные продукты скупают майнеры криптовалют.

LG показала сворачивающийся смартфон

LG Rollable должен стать первым серийным смартфоном с экраном изменяющейся площади. Фактически, это телефон и планшет в одном лице. Устройство меняет размер дисплея благодаря специальному механизму, который способен свернуть гибкий экран в рулон, при этом трансформация не требует физических усилий пользователя.

Первоначально LG Rollable разрабатывался в качестве концептуального устройства, однако южнокорейская компания пообещала развернуть серийное производство необычного смартфона до конца 2021 года. Стоимость аппарата и его точные технические характеристики пока не раскрываются.

Электронная бумага от TCL

Компания TCL представила первую полноцветную электронную книгу. Новая технология получила название Nxtpaper и должна заменить экраны E Ink, которые используются в читалках. В новых композитных дисплеях NCVM для формирования картинки используется отраженный свет, поэтому они совершенно безвредны для зрения.


Такая электронная бумага отображает цвета, практически не потребляет электричество и даже умеет проигрывать видео. Отсутствие подсветки сближает разработку с обычной книгой. Читалки с технологий Nxtpaper способны быстро вытеснить традиционные гаджеты.

AMD представила новые процессоры

Главный конкурент Intel анонсировал на CES 2021 новые процессоры. Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 для настольных компьютеров построены на архитектуре Zen 3 и отличаются сниженным тепловыделением — всего 65 Вт вместо обычных для таких моделей 105 Вт. Из-за этого тактовые частоты новинок ниже флагманских камней.


Пока AMD не называет розничных цен новых процессоров. На первом этапе «камни» могут распространяться по OEM-каналу только для официальных производителей ПК. В пользу этого сценария говорит серьезная загрузка компании, которая не справляется с заказами на предыдущие Ryzen.

Флагманские смартфоны от Samsung

Компания Samsung представила свежую линейку флагманских смартфонов — базовый Galaxy S21, увеличенный Galaxy S21+ и премиальный Galaxy S21 Ultra. Слухи подтвердились, южнокорейский гигант вслед за Apple убрал из коробочного комплекта зарядку и наушники. При этом Galaxy S21 Ultra получил поддержку фирменного стилуса S Pen.

В Россию новая линейка будет поставляться с процессорами Exynos 2100, которые по своим характеристикам аналогичны Qualcomm Snapdragon 888. Самый дорогой Galaxy S21 Ultra получил сразу пять камер, основной сенсор имеет рекордное разрешение 108 Мп. Стоимость тоже впечатляет — 109 тысяч рублей за топовую версию смартфона. 

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